Polizei bittet um Mithilfe!

Am 17.01.2017, gegen 12:45 Uhr, befanden sich drei unbekannte Männer in einem Discounter in der Hauptstraße. Sie hielten sich im Kassenbereich auf. Einer der Drei war mit dem Bezahlvorgang von Ware beschäftig. Ein Zeuge schätzte ihn auf ca. 30 Jahre, 180 bis 185 Zentimeter groß und trug einen Dreitagebart. Unter dem linken Auge war eine helle Narbe sichtbar. Bekleidet war er mit einer beigefarbenen Jacke und dunkelblauen Jeans. Die beiden anderen Männer steckten in dieser Zeit Zigaretten aus einem Warenträger in eine mitgeführte Tasche. Anschließend beabsichtigten die Drei die Filiale zu verlassen, ohne die Ware zu bezahlen. Der Zeuge stellte sich in den Weg und wurde beiseite geschubst blieb aber unverletzt. Sie verließen den Discounter.

Der Zeuge konnte die Beiden wie folgt beschreiben:

Einer der beiden war ca. 180 bis 185 Zentimeter groß, 35 bis 40 Jahre alt. Er hatte kurze graue Haare, ein wettergegerbtes Gesicht und einen korpulenten Körperbau. Er trug eine blaue Regenjacke und einen dunklen Pullover.

Der andere trug einen schwarzen, halblangen Mantel und einen roten Pullover. Er hatte schwarze Haare, ein breites rundes Gesicht, war ungefähr 35 bis 40 Jahre alt und etwa 180 bis 185 Zentimeter groß.

Von zwei Männern konnten Phantombilder angefertigt werden. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen räuberischen Diebstahls und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer erkennt diese Männer und kann Hinweise zu deren Aufenthaltsorten geben? Ihre Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 03338-361 0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.