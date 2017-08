Polizei bittet Bevölkerung um Mithilfe auf der Suche nach Vermissten 27-jährigen Swann N.

Vermisster Svann N. Seit Freitagvormittag wird in der Landeshauptstadt Potsdam der 27-jährige Swann N. vermisst. Er wollte an diesem Vormittag seine Schwester besuchen, kam dort aber nicht an.

Der Vermisste ist aufgrund gesundheitlicher Probleme in ärztlicher Behandlung. Eine Selbstgefährdung kann nicht ausgeschlossen werden.

Er wird wie folgt beschrieben:

175cm groß

schlanke Gestalt

runde helle Brille oder Kontaktlinsen

blonde Haare

blaue Augen

blonder Bart

Bereits umfangreich durchgeführte Suchmaßnahmen, unter anderen mit einem Mantrailer Hund, führten bislang nicht zum Auffinden des Vermissten.

Die Polizei fragt: Wer hat den Vermissten Swann N. seit Freitag 28. Juli 2017 gesehen, oder kann Hinweise zu einem möglichen Aufenthaltsort machen? Ihre Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Potsdam, unter der Telefonnummer 0331 5508-1224 entgegen. Gerne können Sie auch unsen unten aufgeführtes Hinweisformular nutzen.